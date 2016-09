Toter auf Raststätte Hohenlohe-Süd 32-jähriger Fernfahrer-Kollege festgenommen

Von red/dpa 27. September 2016 - 12:56 Uhr

Der 46-Jährige ist am Wochenende tot auf einer Raststätte gefunden worden. (Symbolfoto)Foto: dpa

Der 46-Jährige aus Polen war am Sonntagmorgen von Kollegen auf einer Grünfläche der Rastanlage gefunden worden. Die Polizei ermittelt nun gegen einen 34-Jährigen wegen Körperverletzung mit Todesfolge.

Neuenstein - Das Rätsel um den Toten von der Autobahn-Raststätte Hohenlohe-Süd ist womöglich gelöst: Ein 34 Jahre alter Kollege des toten Kraftfahrers wurde unter dringendem Tatverdacht festgenommen und sitzt inzwischen in Haft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mitteilten.

Nach bisherigen Ermittlungen kam der 46-Jährige so zu Tode: Der Lkw-Fahrer aus Polen sollte am Samstagabend auf der Rastanlage abgelöst werden, war aber betrunken und weigerte sich den Schlüssel seines Lastwagens abzugeben. Später weigerte er sich zudem in einen Kleinbus seiner Spedition zu steigen. Im Streit schlug der 34-Jährige mit der Faust zu. Der 46-Jährige schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf. Mehrere Kollegen legten ihn auf einem Grünstreifen ab und fuhren weiter, um auf einer anderen Raststätte Kollegen abzulösen. Als sie am Sonntagmorgen zurückkehrten, riefen sie einen Notarzt, der aber nur noch den Tod des 46-Jährigen feststellen konnte.

Die Obduktion ergab, dass der Sturz auf den Kopf die Todesursache war. Gegen den 34-Jährigen wird wegen Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt. Die sieben Kollegen und ein Verantwortlicher der Spedition aus dem Kleinbus stehen in Verdacht der unterlassenen Hilfeleistung.