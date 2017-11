Tote Tiere in Bad Wildbad Hat ein Wolf drei Schafe gerissen?

Von red/dpa 29. November 2017 - 13:36 Uhr

Ist ein Wolf für die drei toten Schafe in bad Wildbad verantwortlich? (Symbolfoto) Foto: dpa-Zentralbild

Im beschaulichen Bad Wildbad (Kreis Calw) sind am Sonntag drei Schafe gerissen worden. Nun stellen sich nicht nur die Einwohner die Frage: War es ein streunender Hund, ein Wolf oder ein Luchs?

Bad Wildbad - Drei Schafe sind bei Bad Wildbad (Kreis Calw) gerissen worden. Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg prüft nach dem Vorfall am Sonntag anhand der Kadaver, ob ein Wolf dahinter steckt. Das baden-württembergische Umweltministerium bestätigte am Mittwoch entsprechende Medienberichte. „Den Wolfsverdacht gibt es“, sagte ein Sprecher.

Nach einem Bericht der „Pforzheimer Zeitung“ kommen für Jochen Bock, Wildtierbeauftragter im Kreis Calw, nur drei „Täterkreise“ in Frage: ein streunender Hund, ein Wolf oder ein Luchs. Die Wolf-Diskussion ist erneut entflammt, seitdem am 7. Oktober ein Wolf in Widdern (Landkreis Heilbronn) drei Lämmer gerissen hatte.

Untersuchungen zu Schluchsee-Wolf laufen noch

In Baden-Württemberg sind in letzter Zeit vereinzelt Wölfe gesichtet worden. Für Aufsehen sorgte ein Wolf, der am 8. Juli erschossen im Schluchsee gefunden wurde. Die Untersuchungen dazu dauern noch. Im Südwesten war der Wolf im 19. Jahrhundert ausgerottet worden. Vor allem in Brandenburg, Sachsen und Niedersachsen sind die Tiere inzwischen wieder in größerer Zahl heimisch.