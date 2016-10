Tote Studentin in Freiburg Polizei hat keine heiße Spur

Von red/dpa 18. Oktober 2016 - 08:38 Uhr

Polizeibeamte der Spurensicherung suchen in Freiburg einen Leichenfundort hinter dem Stadion des SC Freiburg an der Dreisam ab.Foto: dpa

Im Fall der toten Studentin in Freiburg hat die Polizei noch keine heiße Spur zum Täter. Eine Joggerin hatte die 19-jährige Tote am Sonntagmorgen am Ufer des Flusses Dreisam entdeckt.

Freiburg - Im Fall der toten Studentin in Freiburg hat die Polizei bislang keine heiße Spur zum Täter gefunden. Laut einem Polizeisprecher am Dienstag gehen zwar Hinweise aus der Bevölkerung ein, ein entscheidender Hinweis sei aber noch nicht dabei gewesen. Man hoffe weiter auf die Mithilfe von möglichen Zeugen der Tat.

Eine Joggerin hatte die 19-jährige Tote am Sonntagmorgen am Ufer des Flusses Dreisam entdeckt. Ein weißes Damenrad lag einige Meter entfernt im Gebüsch. Den Ermittlern zufolge hatte die Studentin nach zuvor eine Studenten-Party besucht und war mit dem Fahrrad auf dem Heimweg.