Tote Nadine E. aus Ludwigsburg Ehemann wird wegen Totschlags angeklagt

Von red/dpa 26. September 2016 - 16:50 Uhr

Im Mordfall Nadine E. wird der Ehemann wegen Totschlags angeklagt. (Archivfoto)Foto: factum/Granville

Die Ermittlungen der Sonderkommission im Fall der toten Nadine E. aus Ludwigsburg haben zum Ehemann der getöteten 36-Jährigen geführt. Der 43-Jährige soll seine Frau erstickt haben.

Ludwigsburg - Knapp ein Jahr nach dem gewaltsamen Tod der 36 Jahre alten Nadine E. in Ludwigsburg hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Totschlags gegen den Ehemann erhoben. Dem 43-Jährigen wird vorgeworfen seine von ihm getrennt lebende Frau am 12. Oktober 2015 im gemeinsamen Haus erstickt zu haben, wie die Behörde am Montag mitteilte. Die Leiche der Mutter zweier kleiner Kinder war am 20. Oktober nackt in einem Gebüsch am Ludwigsburger Favoritepark gefunden worden.

Rund 300 kriminaltechnische Einzelspuren am Auffindeort, im Familienauto oder im Wohnhaus führten die zeitweise 55-köpfige Sonderkommission zum Ehemann, der seit 5. August in Untersuchungshaft sitzt. Er selbst bestreite die Tat nach wie vor, hieß es.