Tote Heidelbergerin Julia B. Ermittler veröffentlichen Fotos – und bitten um Hinweise

04. September 2017 - 18:18 Uhr

Wer tötete Julia B. aus Heidelberg? Mit der Veröffentlichung von Fotos und Fragen versucht die Polizei den Fall zu lösen.





Heidelberg - Im Fall der getöteten jungen Frau aus Heidelberg wendet sich die Polizei mit Fotos und Fragen erneut an die Bevölkerung. „Von besonderem Interesse“ seien der schwarz lackierte Geschäftswagen von Julia B. sowie der Fundort der Leiche im hessischen Zwingenberg, teilten Polizei und Justiz in Mannheim am Montag mit. Die 26-Jährige hatte vor ihrem Verschwinden Mitte August Streit mit ihrem Lebensgefährten. Der 34-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Er soll den Konflikt eingeräumt haben.

Bei der Leiche handelt es sich um Julia B.

Die Obduktion des Rechtsmedizinischen Instituts Heidelberg habe zweifelsfrei geklärt, dass es sich bei der am Freitag gefundenen Leiche um Julia B. handele, teilten die Behörden mit. Bei den weiteren Ermittlungen seien nun für das Dezernat für Kapitaldelikte neue Ansätze und Fragen aufgekommen - insbesondere, was den Bereich des Fundorts des Leichnams wenige hundert Meter entfernt von der A5-Anschlussstelle Zwingenberg angeht. Der Körper lag in einem Graben an der Gemarkungsgrenze Bensheim/Zwingenberg nahe an einem Gewerbegebiet.

Ermittler bitten um Hinweise

Die Ermittler wollen nun unter anderem mit Verweis auf ein Foto wissen, wer den darauf abgebildeten Mann seit Samstag, 12. August, gesehen hat. Das Gleiche betreffe auch das Auto des Opfers. Zeugen sollen Kontakt mit der Polizei aufnehmen (0621 1745555).

Unterdessen werten die Behörden nach dem Fund der Toten weiter die gesammelten Hinweise aus. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, wurden Spuren an Autos, dem Fundort und an der Leiche sichergestellt, die beim Landeskriminalamt in Stuttgart untersucht werden. Ob es im Laufe der Woche Ergebnisse gibt, war zunächst aber unklar.