Tote bei Badeunfällen in Gewässern Diese Baderegeln sollten Sie beachten

Von bb/AFP 29. Mai 2017 - 09:58 Uhr

Nicht nur der Bodensee lädt im Sommer zum Baden ein. (Archivfoto) Wo immer man bei Hitze Abkühlung sucht, an ein paar Regeln sollte man sich auf jeden Fall halten.Foto: dpa

In Baden-Württemberg ist es bei ersten Hitzerekorden zu mehreren Badeunfällen gekommen. Denn zahlreiche Seen und Flüsse locken mit Abkühlung. Vor dem Sprung ins kühle Nass sollten man ein paar Regeln auf jeden Fall beachten.

Mannheim/Heilbronn - Bei den derzeit herrschenden Temperaturen kann ein Sprung in einen Bagger- oder Badesee Abkühlung bringen, aber mitunter auch sehr gefährlich werden. In Baden-Württemberg sind am Wochenende bei Badeunfällen zwei Männer ertrunken. Ein kleines Mädchen entkam nur knapp dem Tod. Die Deutsche Lebensrettungsesellschaft (DLRG) warnt vor Übermut und Selbstüberschätzung – denn jedes Jahr ertrinken hunderte Menschen in deutschen Gewässern.

Ein 27 Jahre alter Student starb nach Polizeiangaben am Sonntag in einem Mannheimer Badesee, nach dem er von einem Steg gesprungen war. Er schwamm umher, ging dann aber plötzlich unter. Zwar konnte er nach wenigen Minuten geborgen werden, jede weitere Hilfe kam aber zu spät.

Zweijährige wiederbelebt

In Seelbach (Ortenaukreis) wurde eine Zweijährige leblos im Schwimmbecken eines Freibads gefunden. Das Mädchen wurde wiederbelebt, war danach ansprechbar und kam in eine Klinik, berichtete die Polizei.

Bereits am Samstag war im Breitenauer See nahe Heilbronn ein 36-Jähriger ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ging der Mann beim Schwimmen einfach unter. Nachdem seine Arbeitskollegen, mit denen er an dem Badesee war, ihn als vermisst gemeldet hatten, konnten Rettungskräfte ihn nur noch tot aus dem See bergen. Die Reanimation durch einen Notarzt blieb ohne Erfolg.

Badetote in Deutschland

Im vergangenen Jahr ertranken mindestens 537 Menschen. Das waren 49 Badetote mehr als im Jahr davor - und erstmals seit zehn Jahren wieder mehr als 500. Die DLRG führt die traurige Bilanz auf den relativ schönen Sommer 2016 zurück. Allerdings sind Selbstüberschätzung, Übermut, Leichtsinn und Unkenntnis über mögliche Gefahren oft Ursache für tödliche Badeunfälle.

