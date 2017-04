Toronto 13- bis 16-jährige Mädchen im Internet angeboten

Von red/AFP 21. April 2017 - 21:58 Uhr

Die Mädchen und jungen Frauen wollten ihre Zuhälter zum Teil nicht anzeigen (Symbolbild).Foto: dpa

Einen besonders schlimmen Fall von Zwangsprostitution hat die Polizei im kanadischen Toronto aufgeklärt. Mehr als 100 Männer wurden festgenommen – wegen Sex mit Minderjährigen.

Montréal - Die Polizei im kanadischen Toronto hat rund hundert Männer wegen Sex mit minderjährigen Zwangsprostituierten festgenommen. Die Männer hätten in den vergangenen vier Jahren die Dienste der im Internet angebotenen 13- bis 16-jährigen Mädchen in Anspruch genommen, teilte die Polizei am Freitag mit. 35 der Männer seien bereits zu Haftstrafen zwischen drei und sieben Monaten verurteilt worden. Die anderen warteten noch auf ihre Urteile.

Mehr zum Thema

Die Polizei hatte 2013 festgestellt, dass in der Region York, einem Vorort Torontos, ein Drittel der sich prostituierenden Frauen unter 18 Jahre alt war. Die Aufklärung der Fälle sei schwierig, da viele der Opfer ihre Zuhälter nicht anzeigen wollten, berichtete die Polizei. So hätten von 85 in einem Hotel aufgegriffenen Minderjährigen nur 49 ihre Zuhälter verraten.