Tom Brady nach Super-Bowl-Triumph „Jemand hat mein Spieltrikot gestohlen“

Von red/dpa 06. Februar 2017 - 07:41 Uhr

Tom Brady machte sich bei dem Football-Spektakel unsterblich – nun fehlt sein Trikot.Foto: AP

Nach dem Super-Bowl Spektakel der New England Patriots gegen die Atlanta Falcons vermisst Topstar Tom Brady sein Spieltrikot.

Houston - Kurz nach dem historischen Triumph im Super Bowl vermisste Tom Brady ein wichtiges Utensil. „Jemand hat mein Spieltrikot gestohlen“, beklagte sich der Quarterback der New England Patriots in der Umkleidekabine bei Club-Besitzer Robert Kraft und deutete mit dem Kopf in Richtung seines Spinds.

„Da musst du wohl besser online schauen“, erwiderte Kraft ganz trocken. Sollte der Verlust von Dauer sein, dürfte Brady dies aber verschmerzen können. Nach dem 34:28-Erfolg über die Atlanta Falcons ist der 39-Jährige der erfolgreichste Quarterback in der Geschichte der National Football League.

