Toleranz-Festival in Ludwigsburg Gegen Hass und Radikalisierung

Von Philipp Obergassner 12. Mai 2017 - 18:15 Uhr

„Achtung?!“ heißt die Initiative der Polizei gegen Extremismus und Radikalisierung.Foto: Polizeipräsidium Ludwigsburg

Ein Festival von Scala und Polizei wirbt für mehr Toleranz. Es gibt Filme, Theater und Diskussionen.

Ludwigsburg - Das Ludwigsburger Scala wird zwischen 18. und 31. Mai zur Bühne für ein ungewöhnliches Festival. Mit dem Titel „Achtung?! Denkweite“ wollen die Organisatoren – das Polizeipräsidium Ludwigsburg, die Macher des Scala und das Demokratiezentrum Baden-Württemberg – den Fokus auf mehr Toleranz legen und „damit dem ansteigenden Fanatismus aller Couleur, Hassreden und bewussten Fake-News im Internet oder Radikalisierungstendenzen die Stirn bieten“, wie es in einer Mitteilung heißt.

Eingebettet ist die Veranstaltung in die Ausstellung der Stiftung Weltethos mit dem Titel „Weltreligionen – Weltfrieden – Weltethos“. Sie ist zu sehen im oberen Foyer des Scala und kann werkstags zwischen 10 und 15 Uhr kostenfrei besucht werden.

Christoph Sonntag kommt auch

Offizieller Start des Festivals ist am 18. Mai um 20 Uhr mit einer Vernissage. Gäste sind unter anderem Stephan Schlensog von der Stiftung Weltethos und der Kabarettist Christoph Sonntag sowie der YouTube-Aufklärer Bilal Chanchiri. Sie wollen auf unterhaltsame Weise die Inhalte des Festivalprogramms vorstellen.

Am Dienstag, 23. Mai, läuft von 20 Uhr an der preisgekrönte Film „Tadmor“. Die Dokumentation verdeutlicht dem Zuschauer die Gewalt, der 22 ehemalige Gefangene des syrischen Regimes im Foltergefängnis Palmyra für 24 Stunden ausgesetzt waren. Einlass ist um 19 Uhr. Im Anschluss an den Film gibt es ein Gespräch mit Vertretern der Organisation für Menschenrechte Amnesty International. Der Eintritt kostet sieben Euro.

Q-Rage spielt Theater

Am Montag, 29. Mai, führt die Theatergruppe Q-Rage das interaktive Theaterstück „Achtung“ auf, das bereits im Rahmen einer Präventionsinitiative des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in einigen Schulen zu sehen war. Es soll junge Menschen für die Gefahren von Extremismus und Radikalisierung sensibilisieren und aufzeigen, wie leicht und schnell Radikalsierung geschehen kann. In einer anschließenden Podiumsdiskussion sprechen die Theatermacher, Projektverantwortliche, Lehrer, Schüler und Extremismusexperten über die Thematik. Einlass ist bei freiem Eintritt von 19 Uhr an. Am 31. Mai sind zum Abschluss des Festivals zwei Kurzfilme von Studenten der Ludwigsburger Film-Akademie zu sehen.