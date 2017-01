Tötungsdelikt in Kornwestheim 74-Jähriger wegen versuchten Mordes in Haft

Von red 05. Januar 2017 - 17:06 Uhr

Der 74-Jährige, der seine Frau mit mehreren Schüssen lebensgefährlich verletzt hat, sitzt jetzt in Untersuchungshaft.Foto: dpa

Der 74-Jährige, der am Mittwoch in Kornwestheim auf seine Ehefrau geschossen haben soll, sitzt jetzt wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft

Kornwestheim - Der 74-jährige Tatverdächtige, der am Mittwochmorgen seine 72-jährige Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung in Kornwestheim mit mehreren Schüssen lebensgefährlich verletzt hat, sitzt wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei berichtet, wurde der 74-Jährige am Donnerstagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Ludwigsburg vorgeführt. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragte Haftbefehl wegen versuchten Mordes. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen. Er hatte am Mittwochmorgen seiner Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) mit einem Kleinkaliber-Revolver mehrmals in Richtung Kopf geschossen und sie dadurch lebensgefährlich verletzt.

Die 72-jährige Frau befindet sich nach wie vor in akut lebensbedrohlichem Zustand.