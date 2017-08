Tödliches Unglück in Nagold Mülllaster kippt auf Auto: fünf Tote

Von Christine Keck und Eberhard Wein 11. August 2017 - 16:07 Uhr

Tragischer Unfall in Nagold: Beim Abbiegen fällt ein Müllwagen auf ein Auto mit fünf Insassen. Drei Erwachsene, ein Kind und ein Säugling werden erdrückt.





Nagold - Ein Müllwagen ist am Freitag um die Mittagszeit im baden-württembergischen Nagold (Kreis Calw) aufgrund eines technischen Defekts beim Abbiegen umgekippt und hat ein Auto mit fünf Insassen unter sich begraben. Die Feuerwehr konnte die drei Erwachsenen und zwei Kinder in dem Pkw gegen 14.20 Uhr nur noch tot bergen, sie sind von dem 26 Tonnen schweren Mülllaster erschlagen worden, wie die Polizei mitteilt.

Der technische Defekt am Mülllaster habe möglicherweise das Gefährt erst abgebremst und dann beschleunigt, sagt ein Sprecher der Polizei in Karlsruhe. Vermutlich habe der Fahrer noch versucht, das Steuer herumzureißen, als der Laster von der Graf-Zeppelin-Straße im Industriegebiet Wolfberg nach rechts auf die L 361 einbog und zur Seite kippte. Mit voller Wucht fiel der Laster auf den entgegenkommenden Pkw aus dem Raum Singen. Sowohl der Lasterfahrer als auch sein Beifahrer sind unter Schock, beide wurde in ein Krankenhaus gebracht.

„Ein Bild des Grauens“

Als die ersten Helfer am Unfallort eintrafen, sei das ganze Ausmaß des Unglücks noch nicht absehbar gewesen, sagt der Polizeisprecher. Erst mit einem Autokran gelang es der Feuerwehr und der Polizei, den orangefarbenen Müllwagen anzuheben. „Dann bot sich den Rettungskräften ein Bild des Grauens“, sagt der Polizeisprecher. „Sie mussten feststellen, dass alle fünf Insassen ums Leben gekommen waren.“ Vermutlich handelt es sich um eine Familie, auch ein Säugling ist unter den Toten.

Um mögliche Gaffer abzuhalten, hat die Feuerwehr den Unglücksort mit einem Sichtschutz bedeckt. Sie haben aus Decken und Schnüren eine Behelfskonstruktion aufgespannt. Der Polizeisprecher vor Ort zeigt sich schockiert von dem Unfall: „So etwas haben wir seit Jahren nicht mehr gehabt, was für ein schreckliches Unglück.“

Die betroffene Landesstraße 361 zwischen Nagold und Mötzingen wurde weiträumig gesperrt. Vor Ort war die Feuerwehr mit einem Großaufgebot, auch ein Hubschrauber war im Einsatz.