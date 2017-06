Tödlicher Unfall Polizei sucht flüchtigen Autofahrer

02. Juni 2017

Die Polizei fahndet nach einem flüchtigen Unfallverursacher.Foto: dpa

Nach einem tödlichen Unfall bei Karlsruhe ist die Polizei auf der Suche nach dem Unfallverursacher und bittet dringend um Zeugenhinweise.

Karlsruhe - Nach einem tödlichen Verkehrsunfall bei Karlsruhe fahndet die Polizei weiterhin intensiv nach dem Verursacher. Der gesuchte Autofahrer soll am Donnerstag in einer Kurve einen 61 Jahre alten Rollerfahrer so geschnitten haben, dass dieser stürzte und dabei ums Leben kam. Nach Angaben der Polizei hielt der Autofahrer nicht an. Das Fahrzeug, ein dunkler Kombi, sei nach dem Unfall einfach weitergefahren, hieß es.

Wie ein Polizeisprecher am Freitag auf Anfrage sagte, gibt es bisher noch keine konkreten Hinweise von Zeugen. „Wir sind angewiesen auf die Unterstützung anderer Verkehrsteilnehmer und hoffen, dass sich noch Verkehrsteilnehmer melden, die den Unfall beobachtet haben“, sagte der Sprecher. Der Unfall hatte sich nahe dem Ettlinger Gewerbegebiet „Beim Runden Plom“ ereignet.