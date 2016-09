Tödlicher Unfall nach Wasenbesuch Zustand der verletzten Jugendlichen ist stabil

Von red/dpa 29. September 2016 - 10:12 Uhr

Nach dem Unfall mit zwei Toten bei Welzheim werden die verletzten jungen Leute weiter in Krankenhäusern behandelt. Ihr Zustand sei laut Polizei stabil. Das Gutachten zum Unfall kann Wochen dauern.





Welzheim - Nach dem Unfall eines völlig überladenen Kleinwagens bei Welzheim (Rems-Murr-Kreis) werden die sechs Verletzten weiter im Krankenhaus behandelt. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, ist der Zustand der jungen Leute im Alter zwischen 17 und 18 stabil. Zwei junge Männer, die mit im Auto saßen, waren bei dem Unfall ums Leben gekommen. Ein Gutachter soll ermitteln, warum der Wagen in der Nacht zum Mittwoch von der Straße abkam und sich mehrfach überschlug. Laut Polizei wird das mehrere Wochen in Anspruch nehmen, wenn nicht sogar Monate.

Die verunglückten fünf Männer und drei Frauen waren auf dem Heimweg vom Cannstatter Volksfest in Stuttgart. Weil sie dieselbe Richtung hatten, quetschten sie sich bei der Heimfahrt zu acht in einen VW Polo. Zwei setzten sich in den Kofferraum, die anderen verteilten sich vorne. Was dazu führte, dass die 18-jährige Fahrerin kurze Zeit später die Kontrolle verlor, ist noch nicht geklärt. Sie hatte nach Auskunft des Sprechers keinen Alkohol getrunken. Bisher könne man nur vermuten, dass die 18-Jährige abgelenkt war und wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor.