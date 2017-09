Tödlicher Unfall Motorradfahrer hält in Tunnel und wird von Auto erfasst

Von red/dpa/lsw 09. September 2017 - 20:17 Uhr

Auf der Autobahn bei Waldshut-Tiengen am Hochrhein ist ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Foto: dpa

Bei Waldshut-Tiengen am Hochrhein ist ein 54 Jahre alter Motorradfahrer von einem Auto erfasst worden. Der Mann hatte in einem Autobahntunnel gehalten.

Waldshut-Tiengen - Ein 54-jähriger Motorradfahrer ist in einem Autobahntunnel von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei stellte der Mann seine Maschine am Samstag am Fahrbahnrand im Bürgerwaldtunnel auf der Autobahn A98 bei Waldshut-Tiengen ab. Ein vorbeifahrender Autofahrer erfasste den Mann mit seinem Wagen. Durch den Aufprall verlor der Motorradfahrer seinen Helm und wurde tödlich verletzt. Er starb noch an der Unfallstelle.

Die Insassen des Autos, ein 39 Jahre alter Mann und eine 37 Jahre alte Frau, kamen in ein Krankenhaus. Warum der Motorradfahrer am Fahrbahnrand hielt, war zunächst unklar.