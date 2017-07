Tödlicher Unfall in Wien Fiona Erdmann trauert um ihren Noch-Ehemann

Von (hom/spot) 18. Juli 2017 - 08:47 Uhr

Schock für Fiona Erdmann! Ihr Noch-Ehemann Mohammed O. ist am Wochenende bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

Erneuter Schicksalsschlag für Model Fiona Erdmann (28)! Sie hat wieder einen geliebten Menschen verloren. Erst Anfang 2016 trauerte die ehemalige "GNTM"-Kandidatin und Dschungelcamperin um ihre Mutter Luzi. Nun ein neuer Schock! Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, ist ihr Noch-Ehemann, Mohammed O. (35) bei einem Verkehrsunfall in Wien ums Leben gekommen.

Das tragische Unglück ereignete sich demnach am Samstagnachmittag. Der Hamburger sei mit seinem Motorrad durch den 23. Wiener Bezirk gefahren und habe in dem Moment, als er einen Bekannten sah und diesem zuwinkte, einen geparkten Lastwagen übersehen, in dessen Heck er krachte. Ein Polizeisprecher zu "Bild": Der Hamburger kam nach dem Unfall in ein Spital, erlag dort aber seinen schweren Verletzungen."

Erdmann heiratete 2010 ihre Jugendliebe Mohammed O. Im April 2015 kam es dann zur Trennung unter der das Model damals sehr litt. Dem "OK"-Magazin sagte sie zu jener Zeit: ""Ohne ihn fühle ich mich gerade entwurzelt, als hätte man mich ins Universum geschmissen und ich tingel da so alleine rum." Die beiden waren insgesamt elf Jahre ein Paar. Geäußert hat sich Erdmann zu diesem erneuten Schicksalsschlag bisher noch nicht. Auf Facebook änderte sie am Sonntagvormittag jedoch ihr Profilbild als Zeichen der Trauer in Schwarz.