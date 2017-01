Tödlicher Unfall in Stuttgart-Weilimdorf Mann vom eigenen Auto überrollt

Ein 84 Jahre alter Mann kommt in der eigenen Garage ums Leben. Warum sein Wagen plötzlich anrollte, muss noch geklärt werden.

Stuttgart - Ein 84 Jahre alter Mann ist am Dienstag bei einem Unfall in der eigenen Garage ums Leben gekommen. Er wurde vom eigenen Auto eingeklemmt und erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Die Rettungskräfte können nichts mehr für den Mann tun

Der Unfall geschah am Dienstag gegen 18 Uhr in der Garage an der Weilimdorfer Mittenfeldstraße. Der Mann habe in der Garage vor seinem Auto gestanden, einem Mercedes, teilte eine Polizeisprecherin mit. Dieser sei dann plötzlich losgerollt. Zwischen dem Fahrzeug und der Garagenwand sei der Mann eingeklemmt worden. Die Verkehrspolizei ermittelt noch, warum sich das Auto bewegt habe. Die Rettungskräfte konnten nichts mehr für den 84-Jährigen tun.

Erst am Dienstag hatte die Polizei Stuttgart die Nachricht vom Tod eines Menschen in der Stadt herausgeben müssen. In der Innenstadt war bei einem Arbeitsunfall ein 50 Jahre alter Mann ums Leben gekommen.