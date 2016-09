Tödlicher Unfall in Stuttgart-Feuerbach Auto prallt mit Rettungswagen zusammen

Von red 28. September 2016 - 19:34 Uhr

Bei einem Zusammenprall zwischen einem Pkw und einem Rettungswagen in Stuttgart-Feuerbach kam der Fahrer des Pkw ums Leben. Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann einen Herzinfarkt erlitten haben.





Stuttgart - Ein Pkw ist am Mittwochabend in der Siemensstraße Stuttgart-Feuerbach mit einem Rettungswagen zusammengeprallt – der Pkw-Fahrer kam dabei ums Leben. Die Insassen des Rettungswagen wurden bei dem Unfall teils schwer verletzt. Grund für den Zusammenstoß war nach ersten Erkenntnissen der Polizei mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Herzinfarkt des Pkw-Fahrers. Er verlor deswegen die Kontrolle über sein Auto und prallte mit dem Rettungswagen zusammen. Dieser war zu dem Zeitpunkt nicht im Einsatz und hatte keinen Kranken transportiert. Rettungskräfte versuchten an Ort und Stelle, den Pkw-Fahrer wiederzubeleben, der jedoch verstarb.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 40 000 Euro. Die Siemensstraße musste gesperrt werden, es kam zu erheblichem Stau während des Berufsverkehrs.