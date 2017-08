Tödlicher Unfall in Rudersberg Identität des Toten noch nicht geklärt

Von red/dpa 24. August 2017 - 07:36 Uhr

Ein Auto rast in den Wald, prallt gegen einen Baum und brennt aus. Warum, ist auch am Morgen danach noch unklar – ebenso wie die Identität des Toten.





Rudersberg - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Rudersberg (Rems-Murr-Kreis) ist ein Mensch ums Leben gekommen. Die Identität des Toten war am Donnerstagmorgen noch unklar, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Leiche sei in dem Auto bis zur Unkenntlichkeit verbrannt, so dass nicht einmal das Geschlecht sicher feststehe. Das Auto war am Mittwochabend aus ungeklärten Gründen von einer Landstraße abgekommen, in einen angrenzenden Wald gefahren und gegen einen Baum geprallt. Der Wagen fing Feuer, die Person verbrannte im Auto.

Am Abend gab es Hinweise darauf, dass sich weitere Personen in dem Auto befunden haben könnten. Die Polizei suchte daraufhin mit Hunden und einem Hubschrauber den Wald nach möglichen weiteren Verletzten ab. Dabei sei jedoch niemand gefunden worden, hieß es am Donnerstag. Es hätten sich auch keinerlei weitere Hinweise auf weitere Personen ergeben. Die Beamten ermittelten nun in alle Richtungen, wie es zu dem Unfall kommen konnte.