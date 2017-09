Tödlicher Unfall in Murr Polizei sucht einen wichtigen Zeugen

Von Lukas Jenkner 23. September 2017 - 12:10 Uhr

Nach dem tödlichen Unfall im Kreis Ludwigsburg, bei dem ein Jugendlicher ums Leben gekommen ist, sucht die Polizei nun nach einem wichtigen, möglichen Zeugen.





Murr - Im Zusammenhang mit dem tödlichen Unfall in Murr (Kreis Ludwigsburg) sucht die Polizei einen wichtigen, möglichen Zeugen. Wie berichtet, hatte in der Nacht zum Samstag ein 16-Jähriger vermutlich bei roter Fußgängerampel eine Straße überquert und war dabei vom Auto eines 43-Jährigen erfasst worden. Der Jugendliche starb trotz Erster Hilfe durch den 43-Jährigen noch am Unfallort.

Die Polizei sucht nun die Fahrerin oder den Fahrer, der nur Sekunden zuvor die Unfallstelle passiert hatte. Sie oder er hatte den Jugendlichen, der gerade die Straße überquerte, noch rechtzeitig gesehen und nach links ausweichen können, um eine Zusammenstoß zu vermeiden.

Neben weiteren Zeugen, die noch nicht bekannt sind, bittet die Polizei insbesondere die Fahrerin oder den Fahrer des genannten Autos, sich zu melden. Die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg ist unter der Rufnummer 0711/6869-0 zu erreichen. Hinweise nimmt aber auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.