Tödlicher Unfall im Kreis Reutlingen 16-jähriger Biker kommt ums Leben

Von red 02. August 2017 - 07:51 Uhr

Bei einem Motorradunfall im Kreis Reutlingen ist ein 16 Jahre alter Jugendlicher ums Leben gekommen. (Symbolbild) Foto: dpa

Ein schwerer Motorrad-Unfall hat sich am Dienstagabend im Kreis Reutlingen ereignet. Dabei kam ein 16 Jahre alter Biker ums Leben.

Hohenstein - Ein 16 Jahre alter Motorradfahrer ist am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der L249 bei Hohenstein-Eglingen (Kreis Reutlingen) ums Leben gekommen.

Wie die Polizei meldet, war der Jugendliche gegen 18.45 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf der Landesstraße von Wasserstetten kommend in Richtung Eglingen unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache in einer engen Rechtskurve mit seinem Kraftrad stürzte und auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Audi. Der 39-jährige Audi-Fahrer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der Aufprall war so heftig, dass der Motorradfahrer trotz sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlag. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Landesstraße musste bis 22.45 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.