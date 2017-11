Tödlicher Unfall im Kreis Esslingen Kleinwagen prallt auf Transporter – Fahrer stirbt

Von red 16. November 2017 - 06:51 Uhr

Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochabend im Kreis Esslingen ereignet. Ein Mann ist dabei gestorben. Die Polizei sucht nun Zeugen.





Großbettlingen - Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch auf der K 1231 in Großbettlingen (Kreis Esslingen) ereignet. Der 39-jährige Fahrer eines Honda Jazz war kurz nach 18 Uhr von der K 1232 in die K 1231 eingebogen. Dort prallte er mit dem Mercedes-Benz-Transporters eines 21-Jährigen zusammen, der von Bempflingen nach Nürtingen fuhr und Vorfahrt hatte.

Durch den seitlichen Aufprall wurde der 39-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Noch an der Unfallstelle erlag der 39-Jährige seinen schweren Unfallverletzungen. Der Fahrer des Transporters wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Insgesamt geht die Polizei derzeit von einem Gesamtschaden in Höhe von rund 18.000 Euro aus.

Neben der Polizei waren auch acht Fahrzeuge mit 46 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren aus Großbettlingen und Nürtingen an der Unfallstelle. Unterstützt wurden sie durch neun Einsatzkräfte des Rettungsdienstes mit fünf Fahrzeugen. Die Kreisstraße musste bis gegen 0.30 Uhr komplett gesperrt werden. Es erfolgte eine örtliche Umleitung.

Die Verkehrspolizei in Esslingen sucht Zeugen des Unfalls. Hinweise werden erbeten unter der Rufnummer 0711/3990-420.