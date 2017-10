Tödlicher Unfall bei Wertheim Opfer sind noch nicht identifiziert

Von red/dpa/lsw 21. Oktober 2017 - 11:05 Uhr

Die Identität der Toten nach dem Unfall bei Wertheim ist weiter unklar. Foto: dpa

Zwei Menschen waren am Freitag nach einem Zusammenstoß mit einem Sattelzug auf einer Landstraße in ihrem Auto verbrannt. Die Identität der beiden ist weiter unklar.

Wertheim - Nach einem schweren Verkehrsunfall bei Wertheim (Main-Tauber-Kreis) ist die Identität der zwei Toten weiter unklar. Die beiden Menschen waren am Freitag nach einem Zusammenstoß mit einem Sattelzug auf einer Landstraße in ihrem Auto verbrannt. Ein Polizeisprecher teilte am Samstag mit, dass die Toten aufgrund ihrer massiven Entstellungen in die Gerichtsmedizin gebracht worden seien, um ihre Identität zu klären. Mit einem Ergebnis dürfte erst in der kommenden Woche zu rechnen sein. Ihr Auto war im Landkreis Würzburg zugelassen.

Mehr zum Thema

Der 39 Jahre alte Lastwagenfahrer war bei dem Zusammenprall leicht verletzt worden. Der Sattelzug hatte ebenfalls Feuer gefangen. Der Schaden wurde mit 150 000 Euro beziffert. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar. Die Polizei vermutet nach ersten Erkenntnissen, dass das Auto auf die Gegenfahrbahn geraten war.