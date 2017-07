Tödlicher Unfall auf Sint Maarten Wind aus Turbine bläst Touristin weg

Von red/dpa 13. Juli 2017 - 13:43 Uhr

Am Maho Beach auf Sint Maarten fliegt ein Flugzeug dicht über die Badegäste hinweg auf die Landebahn des Fluhafens zu. (Archivfoto) Foto: dpa

Auf der Karibikinsel Sint Maarten ist das Beobachten der startenden und landenden Flugzeuge ein beliebter Sport. Die Jets fliegen nur 30 Meter über den Köpfen der „Planespotter“. Jetzt hat eine Frau das waghalsigen Vergnügen mit dem Leben bezahlt.

Sint Maarten - Auf der Karibikinsel Sint Maarten ist eine Touristin vom Turbinenwind eines Flugzeugs weggeblasen und tödlich verletzt worden. Die 57-jährige Neuseeländerin habe sich am Mittwoch am Zaun des Princess Juliana International Airports festgehalten, als sie wie viele andere Touristen den Start einer Boeing 737-800 am Maho Beach beobachten wollte, teilte die Polizei mit. Der starke Wind aus den Triebwerken habe die Frau fortgeblasen. Sie prallte mit dem Kopf gegen einen Betonblock und verletzte sich schwer. Im Krankenhaus erlag sie ihren Verletzungen.

Mehr zum Thema

Der Flughafen auf der zwischen den Niederlanden und Frankreich aufgeteilten Insel liegt gleich neben dem Maho Beach. Waghalsige Touristen, sogenannte „Planespotter“, können von dort die startenden und landenden Maschinen beobachten. Die Flugzeuge müssen aufgrund der Lage der Landebahn weniger als 30 Meter über den Köpfen der Touristen fliegen um zu landen. Obwohl es schon mehrere Vorfälle mit Verletzten in der Vergangenheit gab, ist dies laut Medienberichten wahrscheinlich der erste Todesfall.