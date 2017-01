Tödlicher Unfall auf der B 29 bei Lorch Aalener Polizei klagt über hemmungslose Gaffer

Von Carola Fuchs 16. Januar 2017 - 15:08 Uhr

Drei Mal musste die Polizei die Brücke über der Unglücksstelle von Gaffern räumenFoto: imago stock&people

Mit einem wütenden Facebook-Post hat die Aalener Polizei Gaffer kritisiert, die während der Bergungsarbeiten nach dem tödlichen Unfall auf der B 29 hemmungslos gefilmt und fotografiert hatten. „Wir haben es satt!“, heißt es da: „Schämt Ihr Euch nicht?“

Lorch - Pietätlos, distanzlos, borniert – mit diesen Attributen belegt die Aalener Polizei in einem wütenden Facebook-Post jene Gaffer, die am späten Sonntagnachmittag in Lorch zum tödlichen Unfall an der Bundesstraße 29 gepilgert waren. „Wieder einmal konnten sich zahlreiche Gaffer nicht zurückhalten und hielten mit ihren Handykameras auf die Verunglückten“, heißt es in dem Post. „Als wir genug Einsatzkräfte vor Ort hatten, konnten wir endlich eine Polizeistreife abstellen, die sich um die Gaffer kümmerte.“ Immer mehr Zuschauer seien aufgetaucht. Einige hätten sogar ihre Kinder mitgebracht, stellt die Polizei fassungslos fest. „Wir fragen uns: Schämt Ihr Euch nicht?“

Wie berichtet, war eine 72-Jährige mit ihrem Wagen in der falschen Richtung unterwegs gewesen. Ihr Auto kollidierte mit dem Fahrzeug eines 20-Jährigen. Beide starben, ein Beifahrer des jungen Mannes wurde außerdem schwer verletzt. Die Polizei hält es nach dem derzeitigen Ermittlungsstand für wahrscheinlich, dass die Frau unabsichtlich die eigentliche Abfahrt der B 29 Richtung Stuttgart an der Anschlussstelle Lorch-Ost als Zufahrt Richtung Schwäbisch Gmünd benutzt hatte. „Wir haben aktuell keine Erkenntnisse, dass es eine bewusste Falschfahrt war“, sagt ein Polizeisprecher.

Die Gaffer hatten einen Logenplatz

Nach dem Zusammenstoß versammelten sich Zuschauer auf einer nahe gelegenen Brücke. Die Rettungskräfte wurden insofern zwar nicht in ihrer Arbeit gestört. Aber von dem Steg aus hatten die Gaffer quasi einen Logenplatz – und nutzten den offenbar nach Kräften, um mit ihren Mobiltelefonen zu filmen und zu fotografieren – auch die sterbenden und verletzten Menschen. Um die Würde der Unfallopfer und ihrer Angehöriger zu schützen, „mussten wir die Brücke drei Mal räumen“, berichtet der Sprecher. Wer solche Aufnahmen übers Internet weiterverbreite, verstoße gegen die Persönlichkeitsrechte und könne dafür belangt werden.

An der Auffahrt Lorch-Ost sind im Mai 2015 schon einmal zwei Menschen bei einer Geisterfahrt gestorben. Damals allerdings hatte der Unfall andere Gründe. Damals war eine 86-Jährige versehentlich Richtung Stuttgart auf die B 29 eingefahren und hatte deshalb ihren Wagen auf der Beschleunigungsspur gewendet. Bei der Rückfahrt rammte sie das Auto eines 22-Jährigen. Beide kamen dabei ums Leben.

Schon einmal starben an dieser Stelle zwei Menschen

Dennoch sorgte die Kollision für Diskussionen. Denn dieser Unfall war der dramatischste einer ganzen Reihe von Falschfahrten auf der vierspurig ausgebauten B 29 zwischen Fellbach und Schwäbisch Gmünd. Im ersten Halbjahr 2015 waren auf der Remstalautobahn 16 Geisterfahrer gemeldet worden. Allein zwischen Lorch und Schwäbisch Gmünd seien von 2014 bis 2016 13 Falschfahrer bei der Polizei angezeigt worden, sagt der Sprecher. Nur bei fünf von ihnen ist allerdings amtlich, dass sie auch tatsächlich statt gefunden haben.

Erklärungen für die Falschfahrten gibt es bisher keine. „Wir haben keinen offenkundigen Fehler an der Stelle“, sagt der Polizeisprecher über die Ausfahrt Lorch-Ost. Nach dem tödlichen Unfall im Mai 2015 sei die Stelle bereits untersucht worden, „aus unserer Sicht ist diese Abfahrt nicht schlechter als andere solche Abfahrten im Land“, sagt der Sprecher.

Das baden-württembergische Innenministerium hat die amtliche Statistik erst vor zwei Jahren um die Kategorie der Falschfahrer erweitert. 2016 hat es demnach landesweit 52 Unfälle mit Geisterfahrern gegeben. Bei mehr als jedem zweiten Unfall wurden Menschen verletzt. 2015 waren lediglich 28 Kollisionen mit Falschfahrern registriert worden; in neun Fällen kamen Personen zu Schaden.