Tödlicher Unfall auf A3 Feuerwehr geht gegen Gaffer vor

Von red/dpa 09. November 2017 - 14:44 Uhr

Bei einem Unfall auf der Autobahn 3 im Spessart sind drei Menschen gestorben. Sensationslustige Gaffer versuchten Aufnahmen davon zu machen. Die Feuerwehr ging mit eigenen Mitteln gegen sie vor.





Weibersbrunn - Um Gaffer nach dem tödlichen Unfall auf der Autobahn 3 im Spessart vom Filmen und Fotografieren abzuhalten, hat die Feuerwehr zu einem ungewöhnlichen Mittel gegriffen. Mit einem Schlauch spritzte sie Wasser auf Lastwagen, die sehr langsam an der Unfallstelle vorbeifuhren oder gar stehenblieben. „Die Einsatzkräfte haben mit dem Wasser in Richtung dieser Lkw gespritzt, um die Fahrer auf ihr Fehlverhalten aufmerksam zu machen“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag und bestätigte mehrere Medienberichte.

Bei dem Unfall sind am Donnerstagmorgen drei Menschen ums Leben gekommen. Die Autobahn bei Weibersbrunn (Landkreis Aschaffenburg) war in beide Richtungen für längere Zeit voll gesperrt. Allerdings ließ die Polizei auf der Gegenfahrbahn immer wieder blockweise Fahrzeuge passieren. Zum Teil auch, als die Leichen geborgen wurden, wie ein Polizeisprecher sagte. In einem Fall habe ein Lkw-Fahrer sogar quer im Führerhaus gelegen, um bessere Aufnahmen machen zu können. Von mehr als zehn Lastwagenfahrern seien die Personalien aufgenommen worden. Sie sollten ein Bußgeld zahlen.