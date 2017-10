Tödlicher Schuss in Hechingen 22-Jähriger bekommt lebenslänglich

Von red/dpa 18. Oktober 2017 - 12:34 Uhr

Die Tat hatte sich im DEzember 2016 in hechingen ereignet. (Archivfoto) Foto: SDMG

Das Landgericht Hechingen hat zwei Männer im Alter von 21 und 22 Jahren zu langen Haftstrafen verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 22-Jährige einen Gleichaltrigen aus einem Auto heraus erschossen hat.

Hechingen - Wegen eines gemeinsam begangenen Mordes hat das Landgericht Hechingen (Zollernalbkreis) zwei Männer im Alter von 21 und 22 Jahren zu langen Haftstrafen verurteilt. Das Gericht hält laut Urteilsbegründung vom Mittwoch den 22-jährigen Angeklagten für den Schützen, der im Dezember einen 22-jährigen Mann in Hechingen aus einem Auto heraus erschossen hat. Er wurde wegen Mordes, Waffenbesitzes und Drogenhandels zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Sein 21-jähriger Komplize, der nach Überzeugung des Gerichts den Fluchtwagen fuhr, wurde als Mittäter wegen Mordes und Drogenhandels zu einer Jugendstrafe von neun Jahren verurteilt.

Die beiden wollten nach Überzeugung des Gerichts mit dem Schuss aus dem Auto heraus einen Bekannten einschüchtern, der Schulden in Höhe von 5000 Euro aus einem Drogengeschäft bei ihnen hatte. Sie trafen jedoch dessen Begleiter. Das Opfer starb. Den Tod von einem der Anvisierten hätten die Täter billigend in Kauf genommen, so das Gericht. Die Verteidiger der Hauptangeklagten kündigten an, Revison einzulegen. Ein dritter Angeklagter (37), der in das Drogengeschäft verwickelt war, wurde deshalb zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt.