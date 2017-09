Tödlicher Absturz in Tübingen Junger Mann kam aus dem Raum Esslingen

Von red/dpa 28. September 2017 - 12:48 Uhr

Der junge Mann war beim Klettern an einem Kamin in Tübingen abgestürzt. (Symbolfoto) Foto: dpa

Eine Woche nach dem tödlichen Kletterabenteuer an einem Kraftwerkskamin in Tübingen hat die Polizei den Toten identifiziert. Der Verunglückte war 25 Jahre alt und stammte aus dem Raum Esslingen.

Tübingen - Eine Woche nach dem tödlichen Absturz eines Kletterers an einem Kraftwerkskamin in Tübingen ist der Tote identifiziert. Es handele sich um einem 25 Jahre alten Mann aus dem Raum Esslingen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nähere Angaben konnte die Polizei zunächst nicht machen.

Sie gehe weiterhin von einem tragischen Unglücksfall aus. Ein Mitarbeiter hatte den abgestürzten Sportler neben dem Kamin gefunden.