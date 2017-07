Tödliche Schüsse in Konstanzer Diskothek Schütze war Schwiegersohn des Betreibers

Von red/dpa 30. Juli 2017 - 16:42 Uhr

Nach den tödlichen Schüssen in einer Konstanzer Diskothek hat die Staatsanwaltschaft neue Erkenntnisse veröffentlicht. So soll es sich bei dem Täter um einen vorbestraften Mann handeln, der außerdem der Schwiegersohn des Betreibers der Diskothek sein soll. Der Tat ging ein Streit voraus.





Konstanz - Der Schütze in der Konstanzer Diskothek ist nach einem Streit in dem Tanzclub mit einem Sturmgewehr zum späteren Tatort zurückgekommen. Der Mann schoss einen Türsteher nieder, wie ein Vertreter der Staatsanwaltschaft am Sonntag in Konstanz sagte. Der Schütze, ein vorbestrafter Mann irakisch-kurdischer Herkunft, habe nach einer Auseinandersetzung in dem Club ein Sturmgewehr geholt und sei damit zur Diskothek zurückgekehrt. Bei dem Schützen habe es sich um den Schwiegersohn des Betreibers der Diskothek gehandelt.

Bei der Bluttat starb der Sicherheitsmitarbeiter der Diskothek, mehrere Menschen wurden schwer verletzt, darunter ein Polizist. Nach einem Schusswechsel mit der Polizei starb auch der Angreifer.

Konstanzer OB sichert Betroffenen Hilfe zu

Nach Angaben von Polizeipräsident Ekkehard Falk wurde wohl Schlimmeres verhindert. Durch ein neues Einsatzkonzept der Polizei seien so bezeichnete Erstinterventionskräfte schnell an Ort und Stelle gewesen, sagte Falk am Sonntag. Dadurch sei wohl verhindert worden, dass mehr Menschen zu Schaden kamen. An der Disco seien nach Eingang der Notrufe rasch elf Einsatzwagen gewesen. Nach Angaben des Experten Andreas Stenger vom Landeskriminalamt nutzte der Täter eine US-Kriegswaffe vom Typ M16. Das Sturmgewehr sei die Standardwaffe der US-Streitkräfte. Woher der Mann die Waffe hatte, war zunächst unklar.

Derweil erhalten die Gäste des Clubs und andere Betroffene Hilfe der Stadt. Oberbürgermeister Uli Burchardt (CDU) sagte am Sonntagnachmittag in Konstanz, Notfallseelsorger seien im Einsatz. Auch die sozialen Dienste machten spezielle Hilfsangebote. Der Oberbürgermeister zeigte sich schockiert von der Gewalttat. Gäste des Clubs hatten nach den Schüssen das Gebäude in Panik verlassen und sich versteckt.