Tödliche Schüsse in Heidenheim 34-Jähriger weiter flüchtig

Von red/dpa 19. September 2016 - 07:27 Uhr

Die Polizei sucht weiter nach einem mutmaßlich bewaffneten Mann.Foto: dpa

Der Mann, der am frühen Sonntagmorgen in einer Gaststätte seinen Schwager getötet und dessen Ehefrau angeschossen haben soll, ist weiter auf der Flucht. Dies erklärte die Polizei am Montagmorgen.

Heidenheim - Nach tödlichen Schüssen in einer Gaststätte sucht die Polizei in Heidenheim weiter nach dem geflüchteten Tatverdächtigen. „Die Fahndung läuft noch“, sagte ein Sprecher am Montag. Der 34-Jährige soll seinen Schwager im Streit in einer Gaststätte getötet und dessen Ehefrau angeschossen haben.

Mehr zum Thema

Worum es bei dem Streit ging, blieb zunächst offen. Auch zum Zustand der Frau, die von einem Streifschuss getroffen wurde, äußerte sich die Polizei zunächst nicht. Der 34-Jährige war in einer von seiner Ehefrau und deren Bruder betriebenen Gaststätte mit den beiden in Streit geraten, wie die Staatsanwaltschaft Ellwangen und die Ulmer Polizei am Sonntag mitteilten.

Im weiteren Verlauf des Konfliktes gab der Verdächtige mehrere Schüsse ab. Davon traf ein Schuss nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei seinen Schwager in den Kopf. Die Ehefrau wurde von einem Streifschuss getroffen.

Der 34-Jährige war mit der Waffe geflüchtet. Seit dem frühen Sonntagmorgen wird nach ihm gesucht. Sein Aufenthaltsort ließe sich noch nicht eingrenzen, sagte der Sprecher.