Tödliche Attacke auf Schwangere Polizei fahndet nach Ex-Geliebtem

Von red/dpa 15. September 2016 - 16:46 Uhr

In Kirchroth kam es zu der tödlichen Attacke auf eine schwangere Frau.Foto: dpa

Nach dem tödlichen Angriff auf eine Schwangere hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Er ist aber noch nicht gefasst. Der ehemalige Geliebte des Opfers ist auf der Flucht.

Kirchroth - Nach einer tödlichen Attacke auf eine schwangere Frau in Niederbayern hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Es handele sich um einen Mann aus dem Umfeld des Opfers, sagte Klaus Dieter Fiedler von der Staatsanwaltschaft Straubing am Donnerstag. „Es gab eine persönliche Beziehung zwischen Täter und Opfer. Sie hatten vor Monaten eine Liebesbeziehung.“ Der Verdächtige ist noch nicht gefasst, es wurde aber bereits ein Haftbefehl beantragt. „Der Aufenthaltsort des Verdächtigen ist noch unbekannt. Wir fahnden öffentlich nach ihm“, sagte Fiedler.

Der Mann steht unter dringendem Verdacht, die 45-Jährige und das Ungeborene getötet zu haben. Bei dem Angriff am späten Mittwochnachmittag in Kirchroth (Kreis Straubing-Bogen) war der Fötus sofort tot, die Frau erlag ihren Verletzungen Stunden später in einem Krankenhaus.

Der Ehemann der 45-Jährigen hatte das Opfer gefunden und einen Notarzt gerufen. Die Hilfe kam jedoch zu spät. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte das Opfer zahlreiche Schnittverletzungen. Die mögliche Tatwaffe, ein Messer, wurde sichergestellt.