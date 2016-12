Todesschüsse in Hechingen Vierter Tatverdächtiger stellt sich

Von red/dpa/lsw 04. Dezember 2016 - 13:26 Uhr

Ein vierter Tatverdächtiger hat sich der Polizei im Zusammenhang mit dem Mord an einem 22-Jährigen gestellt.Foto: dpa

In Hechingen wird ein 22-Jähriger aus einem fahrenden Auto heraus erschossen. Die Hintergründe sind noch unklar, doch ein vierter Tatverdächtiger hat sich bei der Polizei gestellt.

Hechingen - Nach den tödlichen Schüssen auf einen 22 Jahre alten Mann in Hechingen hat sich ein Tatverdächtiger bei der Polizei gestellt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft habe das Amtsgericht gegen ihn am Samstag Haftbefehl wegen des Verdachts des Mordes und der Beteiligung an einem Betäubungsmitteldelikt erlassen, hieß es in einer Mitteilung vom Sonntag.

Am Freitag waren bereits drei Verdächtige gefasst worden. Zwei Festgenommene sitzen wegen eines Rauschgiftdelikts und einer wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Die Polizei vermutet eine Tat im Drogenmilieu. Die Ermittlungsgruppe „Staig“ sei weiter an dem Fall dran. Der 22-Jährige wurde am Donnerstagabend auf offener Straße mit nur einem Schuss getötet.