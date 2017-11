Tod von Malcolm Young Der Riese im Hintergrund

Von Jan Ulrich Welke 18. November 2017 - 20:31 Uhr

Obwohl er das wohl wichtigste Bandmitglied war, hielt er sich zumeist im Hintergrund auf. Jetzt ist Malcolm Young, Mitbegründer der Rockband AC/DC im Alter von 64 Jahren gestorben.





Stuttgart - Unter einem denkbar schlechten Stern stand in den letzten Jahren das Schicksal von AC/DC, der größten und bekanntesten Hardrockband der Welt. 2014 erlitt der Rhythmusgitarrist Malcolm Young erst einen Schlaganfall und wurde in der Folge dement. Kurz darauf musste der Schlagzeuger Phil Rudd wegen massiver Probleme mit der neuseeländischen Justiz seinen Dienst in der Band quittieren.

Anfang 2016 musste der Sänger Brian Johnson während einer laufenden Tournee aussteigen, weil ihm eine Ertaubung drohte. Und Mitte 2016 ging schließlich auch der Bassist Cliff Williams – offiziell in Rente. Von dem einstigen Quintett ist am Ende nur noch der Leadgitarrist Angus Young übrig geblieben.

Mit 15 die Schule geschmissen

Am Samstag nun ist Malcolm Young, der die Band 1973 in Sydney mit seinem Bruder Angus gründete, in Australien im Alter von nur 64 Jahren gestorben. Dorthin wanderte die Familie des gebürtigen Schotten 1963 aus, dort schmiss er mit 15 Jahren die Schule, und dort widmete er sein Leben fortan AC/DC.

Schon am Silvesterabend 1973 gaben sie ihr erstes Konzert, zwei Monate später erschien die erste Single mit dem Song „Can I sit next to you“, den noch heute jeder Fan dieses Genres kennt. Wie auch die beiden ersten Alben „High Voltage“ und „T.N.T“, deren Stücke vierzig Jahre lang zum ständigen Liverepertoire von AC/DC zählten. Maßgeblich geschrieben hatte sie allesamt Malcolm Young, denn während sein Bruder Angus das Aushängeschild der Band war, war Malcolm der eigentliche Kopf und die treibende Kraft der Rhythmussektion.

Konzerte wie Massengottedienste

Viele weitere legendäre Alben folgten (insgesamt verkauften sie sich weit über zweihundert Millionen Mal), unzählige Konzerte, die eher Massengottesdiensten glichen, zuletzt am Hockenheimring etwa vor neunzigtausend Zuschauern.

Einige Wechsel in der Bandbesetzung gab es, doch Malcolm Young - der seit den siebziger Jahren mit seiner Frau Linda verheiratete zweifache Vater - blieb der Band treu, bis es nicht mehr ging. Noch am letzten AC/DC-Album „Rock or bust“ hat er mitgeschrieben, für die Aufnahmen reichte die Kraft dann nicht mehr. Sein Bruder Angus hinterließ am Samstag auf der Bandwebseite zum Gedenken an Malcolm Young den Satz „he leaves behind an enormous Legacy that will live on forever“. Ein pathetischer Satz. Aber ein zutreffender.