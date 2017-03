Gastarbeiter Pasquale Semeraro Tod in der alten Heimat – Ciao, Pasquale!

Von Lisa Welzhofer 17. März 2017 - 16:00 Uhr

Musiker, Schaffer, Gärtner, Träumer: Pasquale Semeraro (1949–2017) in seinem Klein-Italien in Stuttgart-OstheimFoto: Lichtgut/Max Kovalenko

Vergangenen Herbst haben wir Pasquale Semeraros Geschichte erzählt, der nach 46 Jahren als Gastarbeiter nach Italien zurückkehrte. Jetzt ist Semeraro nach nur vier Monaten in Apulien gestorben. Dort war vieles anders, als er es sich erhofft hatte.

Stuttgart/San Vito - Wer Pasquale Semeraro im letzten Sommer unter seinem weißen Sonnenschirm im Stuttgarter Osten besuchte, der konnte ihm beim Träumen zuhören. Von einem großen Garten im Absatz des italienischen Stiefels. Von tiefroten Tomaten und sich schlängelnden Zucchini. Von der Trauben- und Olivenernte zusammen mit seinen Geschwistern. Von der heißen Sonne Apuliens, die den vom vielen Schaffen kaputten Knochen guttun würde. Und von Nachmittagen im Schatten der Feigen- und Maulbeerbäume, die noch sein Vater gepflanzt hatte.

Pasquale Semeraro erträumte sich ein sonnenbeschienenes Alter in seinem Heimatort San Vito dei Normanni, in das er Ende September aufbrechen sollte. Sein Gesicht wurde dabei warm und hell, und er lachte sein Lachen, das nach Italien klang, nach Dolce Vita, Musik und Rotwein. Der damals 67-Jährige war eben einer, der nie aufgehört hatte zu glauben, dass Träume wahr werden können – auch wenn er im Leben oft das Gegenteil erleben musste.

„Nichts war dort unten so, wie er es sich vorgestellt hatte“, sagt Semeraros Sohn Toni heute, ein paar Monate später. Der 36-Jährige sitzt an diesem Märzmorgen im Wohnzimmer seiner Mutter Romana Bergen in der Nähe des Ostendplatzes. Die Frühlingssonne scheint durch das Fenster und malt auf den Tisch das Versprechen auf einen dieser ersten warmen Tage im Jahr, die jedes Mal wie der Anfang von etwas Neuem erscheinen.

Der letzte Winter

Vor sechs Wochen haben der Sohn und die langjährige Lebensgefährtin erfahren, dass Pasquale Semeraro an einem Herzinfarkt gestorben ist, am 28. Januar, in einem kalten Winter, wie ihn der Süden Italiens schon länger nicht mehr erlebt hat.

Toni Bergen ist alles andere als ein Träumer. Er arbeitet im Controlling einer Logistikfirma, er ist einer, der die letzten Monate seines Vaters ohne jedes Pathos und mit dem nötigen Realismus schildern kann. Das Haus sechs Kilometer außerhalb von San Vito dei Normanni, das Pasquales Eltern in den 70er Jahren gekauft hatten, sei renovierungsbedürftiger gewesen, als der Vater geahnt habe: Kein warmes Wasser, kein Fernsehen und heizen konnte Semeraro nur mit Holz. Ein romantisch-verträumter Ort für laue Sommerabende vielleicht, aber eben keiner für kalte Tage und einsame Nächte und schon gar nicht für ein Leben im Alter, in dem ohnehin alles immer nur beschwerlicher wird.

Dazu kamen die bürokratischen Hürden bei Kranken- und Rentenversicherung. Drei Monate dauerte es, bis Pasquale Semeraro endlich seine schmale Rente aus Deutschland überwiesen bekam, sagt sein Sohn. Das Schlimmste aber war vielleicht die Einsamkeit, allein auf dem Land – einer wie Semeraro, der im Stuttgarter Kessel früher ein Leben unter vielen geführt hatte: im Kreis der Eltern und sechs Geschwister, später mit seiner eigenen kleinen Familie, als Teil der rührigen italienischen Gemeinde, als Mitglied verschiedener Vereine wie dem Bocciaclub, dem Fußballverein und den Alpini, den Veteranen der Gebirgsjägern.