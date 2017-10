Stuttgart-Möhringen Betonteil tötet jungen Bauarbeiter

Von Wolf-Dieter Obst 12. Oktober 2017 - 09:40 Uhr

Vergeblich ausgerückt: Nach einem Baustellenunfall in Möhringen kam jede ärztliche Hilfe zu spät. Foto: dpa

Auf einer Baustelle in Möhringen kam es zu einem dramatischen Zwischenfall. Ein junger Arbeiter wurde von einem schweren Betonring getroffen.

Stuttgart - Bei Bauarbeiten im Bereich der amerikanischen Kelley Barracks an der Plieninger Straße in Möhringen ist ein Arbeiter tödlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Arbeitsunfall am Mittwoch gegen 19 Uhr offenbar bei Kanalbauarbeiten. „Dabei hat sich aus noch ungeklärter Ursache ein Betonring gelöst und den Arbeiter getroffen“, sagt Polizeisprecher Tobias Tomaszewski. Der 23-Jährige erlitt erhebliche Kopfverletzungen.

Mehr zum Thema

Die Ermittlungen über den genauen Hergang dauern noch an. Offenbar hatte sich der 800 Kilogramm schwere Betonring von einem Bagger gelöst und hatte den Bauarbeiter getroffen. Notarzt und Rettungsdienst konnten ihm nicht mehr helfen: Der 23-Jährige erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Ob auf der Baustelle gegen Sicherheitsvorschriften verstoßen wurde, soll von einem Gutachter überprüft werden.

Der letzte tödliche Unfall war im Januar

Das Unfallrisiko ist hoch – trotz einer Vielzahl von Baustellen in Stuttgart halten sich die schweren Unglücke allerdings in Grenzen. Zuletzt hatte es Mitte Januar dieses Jahres einen tödlichen Baustellenunfall gegeben. Ein 50-jähriger Arbeiter war in der Schmale Straße in der Innenstadt mit Verschalungsarbeiten beschäftigt, als er durch eine Bodenöffnung vier Meter tief abstürzte.

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt im März ein 52-jähriger Arbeiter auf einer Baustelle im Stadtteil Birkach, als er auf das Dach eines Gebäudes kletterte, um nach dem Kamin zu schauen. Dabei stürzte er ab. Den jüngsten schweren Baustellenunfall in Möhringen gab es Mitte September in der Balinger Straße, wo ein 40-jähriger Arbeiter auf dem obersten Stockwerk des Rohbaus über Armierungseisen stolperte.