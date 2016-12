Tipps zu Weihnachtsgrüßen So kommt die Weihnachtspost pünktlich an

Von dpa/mma 19. Dezember 2016 - 10:34 Uhr

Tannenbäume werden vor Weihnachten selten per Post verschickt, dafür umso mehr Briefe und Päckchen.Foto: Fotolia/tournee/djama

In der Weihnachtszeit haben die Versandunternehmen Hochsaison. Soll das Geschenk pünktlich und sicher unterm Weihnachtsbaum liegen, muss es aber rechtzeitig verschickt werden. Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema Weihnachtspost zusammengestellt.

Berlin - (dpa/mma). Weihnachtszeit ist Geschenkezeit. Wer seine Liebsten nicht besuchen kann, der schickt oftmals eine kleine Aufmerksamkeit mit der Post. Damit das Geschenk rechtzeitig da ist, sollte es allerdings rechtzeitig beim Versandunternehmen ankommen. Die Fristen bei den bekannten Logistikfirmen DHL, DPD, Hermes, GLS, UPS oder TNT sind jedoch unterschiedlich.

Generell gilt: Je früher das Paket oder der Brief abgegeben wird, desto sicherer ist, dass die Sendung pünktlich zum Fest ankommt. „Wer kann, sollte seine Päckchen bis Mitte Dezember verschicken“, sagt Ingo Bertram vom Versandunternehmen Hermes. „Dann ist auch bei Eis und Schnee eine pünktliche Zustellung bis Heiligabend gesichert.“

Wann ist der Stichtag, wenn ich Weihnachtsgrüße in Deutschland verschicken will?

Pakete innerhalb Deutschlands sollten bis zum 22. Dezember vormittags in den jeweiligen Paketshops abgegeben werden, empfiehlt dagegen der Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste (BIEK). „Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte das Paket vor 12 Uhr mittags abgeben“, sagt Peter Rey vom Versandunternehmen DPD Deutschland. „Später kann es sein, dass der Fahrer die Pakete schon abgeholt hat.“

Bei der BW-Post, dem größten privaten Postunternehmen in Baden-Württemberg, sollten Verbraucher ihre Pakete bis zum 15. Dezember aufgeben, so Sprecher Christian Vogel: „Dann kommen sie auf jeden Fall bis Weihnachten an.“ Weihnachtspost, also Briefe und Postkarten, könnten bis zum 19. Dezember aufgegeben werden. „Da Heiligabend in diesem Jahr auf einen Samstag fällt, rechnen wir in der Woche vorher mit einem erhöhten Aufkommen“, sagt Vogel.

Wann ist der Stichtag, wenn ich internationale Weihnachtspost verschicken will?

Für den internationalen Versand von Paketen liegt der Stichtag je nach Land zwischen dem 13. Dezember und dem 21. Dezember, so der BIEK. Wer es genau wissen will, sollte einen Blick auf die Webseite seines Versandunternehmens werfen. So sollten beispielsweise bei DHL Päckchen und Standardpakete in außereuropäische Länder schon bis zum 2. Dezember abgegeben werden, innerhalb Europas bis zum 12. Dezember. Briefe und Postkarten ins Ausland sollten Absender immer mit dem Vermerk „Priority/Luftpost“ kennzeichnen.

Wer noch spontan ein Geschenk verschicken will, kann bei der Deutschen Post sein Glück versuchen. „In einigen Filialen kann die Einlieferung auch noch am Vormittag des 23. Dezembers 2016 erfolgen – die konkreten Fristen sollten direkt vor Ort erfragt werden“, teilt DHL-Sprecherin Anke Blenn mit. Zudem bieten einige Anbieter für Paketdienstleistungen einen Abholservice, der muss aber zusätzlich bezahlt werden.

Darf ich meine Weihnachtspost verzieren?

Viele Schenkende verzieren Weihnachtsgeschenke mit bunten Schleifen, witzigen Aufklebern oder Tannenzweigen. Auf dem Päckchen oder Paket hat solche Dekoration aber nichts zu suchen. „Der Absender sollte diese Mühe lieber in den Inhalt des Pakets stecken“, sagt Christian Vogel von der BW-Post. „Die Pakete laufen allesamt über Sortierbänder – ich glaube kaum, dass Verzierungen wie Tannenzweige und Aufkleber beim Empfänger ankommen.“ Das Versandunternehmen DPD rät ebenfalls von Deko wie Geschenkpapier oder Schleifen ab: „Diese könnten sich in der automatischen Paketsortieranlage verfangen.“