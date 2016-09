Tipps zum Wochenende Die Sporthighlights in der Region

Von Dominik Florian 02. September 2016 - 08:50 Uhr

In Stuttgart und Umgebung sind Wochenende für Wochenende zahlreiche sportliche Höhepunkte geboten. Wir bieten einen Überblick, was wo wann zu sehen ist.





Stuttgart - Handball satt. Für die Handballer des TVB Stuttgart und Frisch Auf Göppingen steht an diesem Wochenende der Ligaauftakt auf dem Plan. Die Göppinger treffen dabei am Samstag den TSV Hannover-Burgdorf, der TVB hat Tags drauf Rekordmeister THW Kiel zu Gast. Diese und andere sportliche Höhepunkte zählen zu unseren Tipps für das anstehende Sportwochenende, die wir in einer Bildergalerie zusammengetragen haben.