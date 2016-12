Tipps zum Silvester-Feuerwerk Darauf muss man beim Kauf achten

Von red/dpa 28. Dezember 2016 - 17:03 Uhr

Die Silvester-Knallerei ist nicht ganz ungefährlich. Beim Kauf sollte man unbedingt auf das Prüfsiegel achten.Foto: dpa

Am 29. Dezember startet der Verkauf von Feuerwerk und auch zu diesem Silvester werden in Deutschland wieder knapp 130 Millionen Euro in Rauch aufgehen. Wir geben Tipps für den Kauf von Feuerwerk.

Stuttgart/Leipzig - Auch in diesem Jahr werden die Deutschen zum Jahreswechsel wieder Feuerwerk für schätzungsweise knapp 130 Millionen Euro in den Himmel schießen. Beim Einkauf, der offiziell am Donnerstag beginnt, sollten die Kunden vor allem auf amtliche Prüfsiegel achten, denn illegales Feuerwerk ist oft hochgefährlich.

Mehr zum Thema

Hier einige Tipps, auf die man beim Kauf und Abbrennen von Feuerwerk beachten sollte:

Nur geprüfte und zugelassene Böller

Böller-Fans sollten nur Produkte verwenden, die von der Bundesanstalt für Materialforschung (BAM) oder einer anderen offiziellen europäischen Stelle geprüft und zugelassen sind und über das CE-Siegel verfügen. Bei aus dem Ausland eingeschmuggelten Krachern und Raketen ohne Prüfsiegel droht in der Regel mindestens eine empfindliche Geldstrafe.