Tipps für die Herbstferien in Stuttgart Action, Wellness, Kultur und Spaß

Von Bettina Breuer 29. Oktober 2016 - 08:00 Uhr

Stuttgart im Herbst: Nicht nur schön anzusehen, sondern auch jede Menge los unter dem Fernsehturm. Wir haben ein paar Tipps für die Herbstferien gesammelt.Foto: Leserfotograf benny

Stuttgart hat Herbstferien. Für alle, die die Woche zuhause verbringen, haben wir ein paar Tipps zusammengestellt. Ob Kultur, Action, Entspannung oder Spaß für die ganze Familie, hier ist für jeden etwas dabei.

Stuttgart - Auch wenn die Schüler in Baden-Württemberg etwas länger warten mussten, jetzt haben sie endlich auch die erste längere Verschnaufpause seit den Sommerferien. Und mit dem Brückentag am Montag wird sich auch der eine oder andere Arbeitnehmer ein paar freie Tage gönnen.

Für alle, die noch keine Pläne für die Herbstferien-Woche gemacht haben, haben wir eine kleine Auswahl an Möglichkeiten zusammengestellt. Ob Action und Spaß mit der Familie, Alternativen bei ungemütlichem Herbstwetter, Entspannung alleine oder zu zweit oder Kultur und Lesespaß für Groß und Klein – unsere Sammlung hat für jeden Geschmack etwas zu bieten:

Herbstferien mit Kindern und Familie

Passt das Wetter in der ersten Novemberwoche und die Kinder haben Lust auf Action, Bewegung und ein wenig Abenteuer, steht einem Besuch in einem der Kletterparks oder Hochseilgärten in Stuttgart und der Region nichts im Weg.

Sucht man mit eher kleineren Kindern bei weniger goldenem Herbstwetter eine Alternative zum zugigen Spielplatz, kann man mit den lieben Kleinen einen Ausflug zu einem der Indoorspielplätze in Stuttgart und der Region unternehmen.

Auszeit von Job und Alltag

Blaustrümpfelweg, Grabkapelle, Streuobstwiesen oder doch lieber Musik zum Lunch, Literatur aus Norwegen und Wissenswertes über die Schwaben? Stuttgart hat im November jede Menge zu bieten. Natur und Kultur, Neues und Altbewährtes finden sich in unseren Tipps für den Herbst.

Egal, ob alleine oder in Begleitung: Wasser und Wellness gehen immer – und gerade an unwirtlichen Herbsttagen! Stuttgart und die Region haben eine recht ansehnliche Zahl an Spas, Bädern und Saunalandschaften zu bieten. Also, einfach mal dem Alltag entfliehen und eine Auszeit nehmen!