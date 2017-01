Tipps für den Neujahrstag Hier gibt es Frühstück, Entspannung und Unterhaltung

Von naf 31. Dezember 2016 - 12:00 Uhr

Auf eine ausgelassene Silvesternacht folgt meist ein grau-verschlafener Neujahrstag. Doch auch am ersten Tag des neuen Jahres ist in Stuttgart und Region einiges geboten. Wir haben ein paar Tipps gesammelt.





Stuttgart und Region - Meist ist er grau und verschlafen dieser Neujahrstag. Doch nicht überall in Stuttgart und Region wird am Neujahrstag eine Verschnaupause eingelegt.

Einige Cafés, Bars, Museen, Thermal- und Mineralbäder öffnen gerade an diesem Tag ihre Türen, um jenen Eintritt zu gewähren, die nach ausgiebiger Feierei in der Silvesternacht auf der Suche nach einem leckeren Frühstück, wohlig-warmem Thermalwasser oder etwas kultureller Unterhaltung sind.

In unserer Bildergalerie haben wir ein paar Tipps zusammengefasst, was sich am Neujahrstag so alles anstellen lässt – auch für die Kids sind ein paar Dinge dabei. Klicken Sie sich durch.