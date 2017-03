Tini begeistert Stuttgarter Fans Kreischalarm in der Schleyerhalle

Von Petra Mostbacher-Dix 26. März 2017 - 16:46 Uhr

Kreischalarm in der Stuttgarter Schleyerhalle: Vor gut gefüllten Rängen begeisterte Tini ihre meist jugendlichen Fans. Bonbon aus schwäbischer Sicht: Der Star aus der Telenovella Violetta wurde von den einheimischen Youtube-Zwillingen Lisa und Lena angekündigt.





Stuttgart - Was alles so geht mit einem Glitzerbody. Mit Hose sieht er aus wie ein Overall, mit Bauschrock wie ein Abendkleid, mit weißer Fransenjacke wird es zum Rock-Outfit. In der gut gefüllten Hanns-Martin-Schleyer-Halle vor rund 7000 Fans wechselte Tini alias Martina Alejandra Stoessel Muzlera, die in Europa mit ihrer Tour „Tini – Got Me Started“ unterwegs ist, oft ihr Kostüm. Die 20-Jährige präsentierte eingängige Songs mit einer Prise südamerikanischen Flairs. Sie stammen vom Album „Tini“ zu der Telenovela Violetta, sowie dem Soundtrack des Kinofilms „Tini: Violettas Zukunft“. Der startet am 3. November in Deutschland. Begrüßt haben den internationalen Star zwei Stuttgarter Sternchen: Die von der Internet-Plattform Youtube bekannten Zwillinge Lisa und Lena. Durchgehend auf der Bühne: Viel Glimmer, Lichteffekte und Filmclips. Das goutierten nicht nur die jungen Fans, Grundschüler bis Teenager, mit begeistertem Kreischen. Auch Mamas und Papas schwenkten die Arme und hielten „Tini“-Schilder in die Höhe. (mos) Fotos: Lichtgut/ Verena Ecker

