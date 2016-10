Kylie Jenner & Shawn Mendes im Time-Magazine Das sind die einflussreichsten Teenager 2016

Von bwö 27. Oktober 2016 - 15:02 Uhr

Während viele Teenager noch mit ihrem Schulabschluss zu kämpfen haben, gibt es auch die, die schon vor der Volljährigkeit praktisch alles erreicht haben. Das Time-Magazine hat eine Liste mit ihnen veröffentlicht.





14 Bilder ansehen

Stuttgart - Wissen Sie noch was Sie mit 16, 17 Jahren so gemacht haben? Mit Freunden Fußball gespielt, ferngesehen, sich vor den Hausaufgaben gedrückt? Tja, es geht auch anders: Das Time-Magazine hat nun eine Liste der 30 einflussreichsten Teenager veröffentlicht. Eine Liste mit all denen, welche als Vorbilder einer ganzen Generation gelten. Musiker, Schauspieler, Sportler.

Mehr zum Thema

16, 17 Jährige die in ihrem jungen Alter schon alles erreicht haben was man sich so vorstellen kann. Für unsere Bildergalerie haben wir uns 15 von ihnen ausgesucht um sie Ihnen kurz vorzustellen. Klicken Sie sich durch.