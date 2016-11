Timbersports-WM in Stuttgart Australien holt Titel mit Weltrekord

Von red/dpa 12. November 2016 - 08:52 Uhr

So sehen Sieger aus: Bryden Meyer vom australischen Team hält bei der Sportholzfäller-Weltmeisterschaft der Timbersports Serie die Siegertrophäe in seiner Hand.Foto: dpa

In der Timbersports-Weltmeisterschaft messen sich zurzeit in Stuttgart die besten Sportholzfäller der Welt. Am Freitagabend holte sich Australien den Titel im Team-Wettbewerb.

Stuttgart - Die besten Sportholzfäller der Welt kommen in diesem Jahr aus Australien. Die Mannschaft besiegte am Freitagabend im Team-Wettbewerb Kanada und verbesserte ihren bereits im Halbfinale aufgestellten Weltrekord. 46,45 Sekunden dauerte es nach Angaben der Veranstalter, bis vier Baumstämme zu Kleinholz verarbeitet waren. Den dritten Rang belegten die USA. „Es ist immer der Traum eines jeden Sportlers Weltmeister zu werden, nun wollen wir das einfach genießen“, sagte der australische Holzfäller Mitchell Argent der Deutschen Presse-Agentur.

Deutschland musste sich bereits im Viertelfinale dem späteren Weltmeister geschlagen geben und belegte am Ende den sechsten Gesamtrang. Am Samstagabend wird die Weltmeisterschaft mit dem Einzel-Wettbewerb fortgesetzt.