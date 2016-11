Tim Wiese beim Wrestling Kein rosa Slip, aber “richtig Kasalla“

Von red/bb 04. November 2016 - 12:02 Uhr

Alles in allem waren die Fans zufrieden mit Neu-Wrestler Tim Wiese. Nörgeleien am Outfit von „The Machine“ gab es nur am Rande. Dafür umso mehr Glückwünsche von Weggefährten und Fans. Wir haben die Tweets zum Debüt des Ex-Keepers im Ring.





16 Bilder ansehen

Stuttgart/München - Es war ein großer Abend für Tim Wiese. Bei seinem erfolgreichen Debüt als Wrestler war dem ehemaligen Fußball-Profi sogar der Finishing Move vorbehalten. Auch die Fans im Netz zollten dem ehemaligen Schlussmann von Hoffenheim und Werder Bremen Respekt. Glückwünsche gab es von der Bundesliga, alten Weggefährten und Fans.

Mehr zum Thema

Bereits im Vorfeld hatte Tim Wiese für mächtig Furore gesorgt und sich in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder mit neuen Muskel-Fotos ins Rampenlicht gespielt (sehen Sie hier die besten Fotos von Tim Wiese als Muskelprotz).

Herzlichen Glückwunsch zum ersten @WWE-Sieg, @Tim_Wiese! Man sieht schon ganz gut, warum Du Dich "#TheMachine" nennst! #WWEMunich pic.twitter.com/OEe2NhOKdY

Stay loyal to your former teammates ! @Tim_Wiese pic.twitter.com/hrcBikyQyH — Per Mertesacker (@mertesacker) 4. November 2016

Da auf dem Platz gerade nicht so viel los ist: Herzlichen Glückwunsch zum ersten #Wrestling-Sieg, @Tim_Wiese! #WWEMunich #TheMachine — FC Schalke 04 (@s04) 3. November 2016

Wenn es mit dem Wrestling nicht klappt, dann kann Tim Wiese immer noch als Hauswirtschafter bei den Hells Angels anfangen... #WWEMunich — LibudaStan (@tobeilinho) 3. November 2016

Doch der Erfolg gibt ihm recht, meinen zumindest die Fans.

Alle, die über @Tim_Wiese lachen: Lebt ihr auch gerade den 2. Traum(job) aus der Kindheit & verdient damit gutes Geld? Hab ich mir gedacht. — Fabian Mario Doehla (@fabiandoehla) 3. November 2016