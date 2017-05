Tim Bendzko in Stuttgart Kränkelnder Weltenretter

Von Franca Wittenbrink 10. Mai 2017 - 13:00 Uhr

Nichts kann den Deutschpop-Sänger Tim Bendzko aufhalten – weder ein Infekt noch Böhmermanns Satire: Am Donnerstagabend hat er in der Porsche-Arena rund 4700 Fans beglückt.





Stuttgart - Eine Magen-Darm-Grippe ist kein Hindernis, um „nur noch kurz die Welt zu retten“ – so viel steht nun fest. In der fast ausverkauften Porsche-Arena präsentiert Tim Bendzko am Donnerstagabend sein drittes und erstmals selbstproduziertes Album „Immer noch Mensch“. Trotz kränkelnden Zustands begeistert er die rund 4700 Fans mit gefühlvollem Deutschpop und einem fast zweistündigen Bühnenprogramm. „Ich hab alles dabei, was ich brauche“, verkündet er in seinem ersten Song, zunächst versteckt hinter einem weißen Vorhang, und erscheint schließlich mit zehnköpfiger Band auf der schlicht gehaltenen Bühne. Der 32-jährige Berliner startet in eine eher ruhige erste Konzerthälfte mit Songs wie „Du kannst das Leben leicht nehmen“ und „Unter die Haut“, Streicherintros und weichen Gitarrensoli.

Für Abwechslung sorgen der Raggaerhythmus in „Programmiert“ ebenso wie die Kommunikation des blonden Lockenschopfs mit dem Publikum. Unter dem Pseudonym „Jim Pandzko“ hatte Jan Böhmermann unlängst die „Gefühlsduselei“ im deutschen Pop kritisiert – man ahnt, worauf Bendzko anspielt, wenn er betont: „Andauernd werde ich gefragt, ob meine Songs eine tiefere Message haben. Nein, nur weil ich in der Öffentlichkeit stehe, weiß ich nicht mehr über das Leben als andere.“

Auf den Song „Immer noch Mensch“, begleitet von zwei Akustik-Gitarren, folgt der Höhepunkt des Abends: eine Disco-Funk-Version von „Nur noch kurz die Welt retten“. Für einen Moment hopst Bendzko in seinen weißen Turnschuhen von der Bühne und lässt das Publikum singen, für die textsicheren Fans ein leichtes Spiel. Mit „Nicht das Ende“ kündigt er schließlich den letzten Song an, um sich fünf Zugaben später endgültig von der tanzenden Menge zu verabschieden. Immer noch bestens gelaunt ist er, aber ein wenig erschöpft: keine Maschine eben, sondern ein Mensch aus Fleisch und Blut.