Til Schweiger spielt Panda-Rapper Cro-Film feiert in Berlin Premiere

Von red 27. September 2016 - 14:36 Uhr

Der Panda-Rapper Cro erobert nun auch die Leinwand.Foto: dpa

Der Film über den Panda-Rapper Cro feiert am 27. September in Berlin Premiere. Produziert wird „Unsere Zeit ist jetzt“ von Til Schweiger, der auch eine Rolle in dem Streifen übernimmt.

Berlin - Der Panda-Rapper Cro kann schon jetzt auf eine bewegte Karriere zurückblicken – und am 6. Oktober beginnt ein weiteres Kapitel in seinem Lebenslauf, denn dann kommt der Film „Unsere Zeit ist jetzt“ in die Kinos. In dem Streifen wird das Leben des Rappers mit Fiktion vermischt – zu einem fantasievollen Film mit komödiantischen Elementen.

Die Premiere des Cro-Films findet am 27. September im Sony Center in Berlin statt.

Kein Geringerer als Til Schweiger wird den Film produzieren und auch die Rolle eines in die Jahre gekommenen Cro spielen.

