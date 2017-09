Tierschutz in Stuttgart Was tun, wenn die Fledermäuse einfallen?

Von Christine Bilger 12. September 2017 - 09:22 Uhr

Die kleine Zwergfledermaus verursacht zurzeit große Aufregung in vielen Wohnstuben. Foto: dpa

Beim Naturschutzbund Nabu melden sich zurzeit viele Stuttgarter: Sie haben große Probleme, kleine Tiere wieder aus der Wohnung zu scheuchen.

Stuttgart - Dracula sei Dank haben Fledermäuse ein ziemlich schlechtes Image. Daher stellt der Naturschutzbund (Nabu) zunächst mal eines klar: Die kleinen Flattermänner sind völlig harmlos. Dennoch versetzen sie zurzeit manch einen Stuttgarter in Panik, wenn sie sich in die Wohnung verfliegen: „Wir hatten schon Anrufer, die uns von bis zu 30 Tieren in ihren Räumen berichteten“, sagt Susanne Zhuber-Okrog vom Nabu Stuttgart.

Das Phänomen ist bekannt: Im Spätsommer suchen die Tiere Schutz in behaglichen Wohnräumen. Sie hängen in den Gardinen, suchen Spalten, zum Beispiel in Bücherregalen zwischen verschieden großen Büchern, und verstecken sich hinter Bilderrahmen. Am Abend kommen sie, tagsüber bemerkt man sie oft gar nicht, weil sie lethargisch in ihrem Versteck hängen.

Tagsüber ist es draußen zu gefährlich für die müden Mäuse

Der Nabu rät, das Zimmer tagsüber geschlossen zu halten. Abends sollen die Wohnungsinhaber dann das Licht aus, das Fenster auf und die Zimmertür zumachen, damit die Tiere die Flatter machen und nach draußen zurückkehren. Da Fledermäuse sogenannte standorttreue Tiere sind, sei es ratsam, das Fenster an den kommenden Abenden geschlossen zu halten, damit sie nicht zurückkehren.

Wenn die Tiere nicht freiwillig wegflattern, soll man sie vorsichtig, am besten mit Handschuhen, ganz umgreifen, um sie nicht zu verletzen. Wichtig ist, die Fledermäuse nicht tagsüber freizulassen: Dann sind sie träge und eine leichte Beute für Katzen und andere Feinde. Eine sichere Methode ist es, die Fledermaus in einen Karton mit Luftlöchern zu packen, eine flache Schale mit Wasser hineinzustellen, und das Tier am Abend draußen auszusetzen.

Die kleinen Fledermäuse, die es sich in den Wohnungen gemütlich machen, heißen Zwergfledermäuse. „Sie sind absolut harmlos“, sagt Susanne Zhuber-Okrog vom Nabu. Höchstens aus Angst würden sie beißen – davor könne man sich mit Handschuhen schützen.