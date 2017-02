Tierquäler in Pleidelsheim Unbekannter schießt auf Katze Lucy

Von Julia Amrhein 16. Februar 2017 - 12:00 Uhr

Katze LucyFoto: privat

Ein Alptraum für alle Haustierbesitzer ist für die Familie Steinmetz wahr geworden – ein bisher unbekannter Täter hat ihre Katze Lucy mit Bleikugeln abgeschossen. Das ist bei Röntgenaufnahmen festgestellt worden. Die Operation zur Entfernung eines Tumors und der Projektile hat das Tier nicht überlebt – die Familie sucht nun Hinweise.

Pleidelsheim - Es ist wohl der schlimmste Albtraum eines Katzenbesitzers: Dem vierbeinigen Liebling stößt auf Tour durch die Nachbarschaft etwas zu. Für die Familie Steinmetz aus Pleidelsheim ist das zur Realität geworden. Ihre Katze Lucy ist von einem unbekannten Schützen angegriffen worden. Herausgestellt hatte sich dies eher zufällig. Familie Steinmetz war mit ihrer Katze beim Tierarzt, weil sie seit einiger Zeit Probleme mit dem Fressen hatte und stark abgemagert war. Womöglich ein Tumor? Der Tierarzt ordnete Röntgenaufnahmen an. Auf ihnen war nicht nur zu sehen, dass Lucy tatsächlich einen Tumor hatte. „In Lucy sind auch zwei Bleikugeln entdeckt worden, wie sie typisch für Luftgewehre sind“, sagt Lucas Steinmetz.

Eines der Geschosse hatte Lucy in den Rücken getroffen, eine zweite Kugel steckte in ihrem Hinterbein. „Wann genau sie beschossen wurde, ließ sich leider nicht mehr feststellen“, sagt Lucas Steinmetz. Bei der anberaumten Operation sollten sowohl der Tumor als auch die Projektile entfernt werden. „Aber unsere Mieze hat es leider nicht geschafft“, sagt Lucas Steinmetz. Am Montag ist sie gestorben. Was dem 27-Jährigen und seiner Familie weiter umtreibt, ist die Frage, wer es auf ihre Katze abgesehen hatte. Mit Hilfe von Aushängen sind die Steinmetz’ auf der Suche.

„Lucy war für uns eine Seelentrösterin, eine Vertraute und ein Familienmitglied“, sagt Britta Steinmetz. Das Entsetzen über den Angriff ist bei der Familie groß. Auch deshalb, weil die Schüsse ganz in der Nähe ihres Zuhauses gefallen sein müssen. Denn größere Ausflüge hat Lucy nie unternommen. Inzwischen hat Familie Steinmetz sogar erfahren, dass ihre Lucy offenbar nicht das erste Opfer eines Tierquälers war.

„Wir haben als Reaktion auf die Aushänge zwei indirekte Hinweise bekommen“, erzählt Lucas Steinmetz. Ein Pleidelsheimer berichtete, dass im vergangenen Jahr auf seine Katzen und auch ihn selbst geschossen worden sei. In diesem Fall waren die Kugeln aber aus Hartplastik, abgeballert von Kindern. Über die Polizei hat Lucas Steinmetz zudem erfahren, dass wohl auch ein Hund in der Gegend angegriffen worden sei. Seine Frau Britta wiederum habe der Vorfall an ein Erlebnis im vorigen Jahr erinnert, als sie ein „erbärmliches Schreien und Maunzen“ gehört habe, aber die Quelle nicht finden konnte. Ihre zwei anderen Katzen will die Familie Steinmetz nun auch röntgen lassen. „Wir haben Angst, wenn sie mal länger wegbleiben.“

Schüsse auf Vierbeiner sind kein Kavaliersdelikt, sondern ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Dieser kann mit einer eine Haftstrafe von bis zu drei Jahren oder einem Bußgeld geahndet werden. Und je nach benutzter Waffe steht für Schüsse im Wohngebiet ein zusätzliches Bußgeld an.