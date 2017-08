Tierpark Bretten Kängurus noch immer frei unterwegs

Von red/dpa 10. August 2017 - 11:43 Uhr

Insgesamt fünf Kängurus und vier Damhirsche waren aus dem Tierpark ausgebüxt. Von je zwei Tieren fehlt noch immer jede Spur. Foto: Tierpark Bretten

Von je zwei Kängurus und Damhirschen aus dem Tierpark Bretten im Kreis Karlsruhe fehlt nach ihrer Flucht weiterhin jede Spur. Die Betreiber hoffen aber auf eine baldige Rückkehr der Tiere.

Bretten - Zwei Tage nach ihrer Flucht fehlt von je zwei kleinen Kängurus und Damhirschen aus dem Tierpark Bretten (Kreis Karlsruhe) weiter jede Spur. „Wir vermuten, dass sich die Tiere im Wald in einem drei bis vier Kilometer Radius aufhalten“, sagte Annika Willig aus der Betreiberfamilie am Donnerstag. Insgesamt waren am Dienstag fünf Kängurus und vier Damhirsche ausgebüxt. Im Laufe des Tages konnten drei Beuteltiere und zwei Hirsche wieder eingefangen werden.

Mehr zum Thema

Warum am einem Tag zwei Tierarten aus dem privaten Zoo ausgebrochen waren, blieb unklar. Nach Angaben der Betreiberfamilie wurde der Zaun nicht aufgeschnitten. Die Kängurus entkamen durch ein Loch im Zaun. Willig zufolge war es das erste Mal - anders als bei den Damhirschen: „Die flüchten alle paar Jahre“. Die Tiere sollen aber sehr „standorttreu“ sein, weswegen die Betreiber auf eine baldige Rückkehr der Tiere in den Park hoffen.