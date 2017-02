Tier von Ausflug in Fellbach wieder daheim Happy End für den Pfau

Von fro 16. Februar 2017 - 14:51 Uhr

Die Fahndung nach Pfau und Besitzer lief erfolgreichFoto: Polizei

Der herrenlose Pfau, der am Mittwoch in einem Garten in Fellbach-Oeffingen aufgefunden wurde, ist wieder daheim. Er war aus einem Geflügelhof in Hegnach ausgebüxt – aus einer privaten Streichelzoo-Abteilung.

Fellbach/Waiblingen - Der öffentliche Fahndungsaufruf der Polizeidirektion Aalen nach dem rechtmäßigen Besitzer eines stolzen, aber offenkundig orientierungslosen Pfaus, der am Mittwoch von einer Frau in ihrem Garten in Fellbach-Oeffingen gesichtet wurde (wir berichteten), hat mehrere Hinweise aus der Bevölkerung ergeben: Das Tier gehört seit vergangenem Sommer zu einem Privatbestand eines Geflügelhofs in Waiblingen-Kleinhegnach.

Mehr zum Thema

Vogel wieder verschwunden

Als die Ordnungshüter am Donnerstag die Familienzusammenführung anbahnen wollten, mussten sie indes feststellen, dass der Vogel aus jenem Garten verschwunden war, aus dem es sich tags zuvor partout nicht fortbewegen wollte. Ornithologen, die von den Polizisten konsultiert wurden, hatten geraten, das Tier nicht zu füttern, damit es das Weite und bestenfalls seine Heimat suche.

Doch kurze Zeit später kam es dann doch zu einem tierischen Happy End: Der Pfau wurde erneut in der Region gesichtet und konnte von seinem Eigentümer wohlbehalten nach Hause gebracht werden. Dort genießt er übrigens im Gegensatz zu den meisten seiner gefiederten Artgenossen im Geflügelhof einen Sonderstatus in einem Streichelzoo – aus dem er freilich trotzdem ausgebüxt war.