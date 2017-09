Tickets ausverkauft Ed Sheeran füllt die deutschen Stadien

Von (wue/spot) 29. September 2017 - 22:17 Uhr

Steckt sein Herzblut in seine Musik: Ed Sheeran Foto: JStone / Shutterstock.com

Er ist und bleibt ein absoluter Hit- und Erfolgsgarant: Alle deutschen Stadion-Konzerte von Ed Sheeran im Sommer 2018 sind bereits ausverkauft.

Wer sich noch ein Ticket sichern möchte, der ist mittlerweile zu spät dran. Ed Sheeran (26, "Shape Of You") spielt im Sommer 2018 fünf Stadion- beziehungsweise Open-Air-Konzerte in Deutschland, die aber bereits vollkommen ausverkauft sind, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Sowohl für Berlin (19. Juli) und München (29. und 30. Juli) als auch für Essen (22. Juli) und Hamburg (25. Juli) gibt es keine Tickets mehr. Mehr als 350.000 Eintrittskarten seien abgesetzt worden.

Wenige Möglichkeiten bleiben

Im europäischen Ausland zeigt sich ein ähnliches Bild, es gibt aber offenbar noch einzelne Möglichkeiten für Schnellentschlossene, um an Tickets zu kommen. Derzeit sind offenbar noch Karten für eine Zusatzshow im schwedischen Göteborg am 11. Juli, in Stockholm am 14. Juli und für eine weitere Zusatzshow in Zürich am 4. August erhältlich. Außerdem gibt es noch Tickets für zwei Konzerte im polnischen Warschau am 11. und 12. August.